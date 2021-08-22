Олимпийская чемпионка отказалась от гражданства Украины

https://racurs.ua/n159124-olimpiyskaya-chempionka-otkazalas-ot-grajdanstva-ukrainy.html

Ракурс

Оксана Баюл, украинская олимпийская чемпионка по фигурному катанию, в Instagram заявила об отказе от гражданства страны.

Спортсменка показала документ о получении гражданства США и напомнила, что Конституция Украины предусматривает только одно гражданство.

Баюл добавила, что ей надоело что-то доказывать кому-то, поэтому она приняла такое решение.

Я делаю это. Я так взволнована. Пора. Слава богу. Все, спасибо. Я больше ничего никому не доказываю. Нет, нет. Головой в бортик — без меня, — написала Баюл, добавив фото документов для Службы гражданства и иммиграции США.

На прошлой неделе Баюл сообщила, что ее не пригласили на празднование Дня Независимости Украины.

Я уже давно не летаю в облаках, — так она прокомментировала отказ.

Баюл завоевала золотую медаль на Олимпиаде 1994 года в норвежском Лиллехаммере. В ее активе также золото чемпионата мира-1993 и два серебра чемпионата Европы (1993, 1994).

После победы на Олимпиаде 16-летняя Оксана переехала из Одессы в США, где у нее была длительная профессиональная карьера в шоу. Баюл уже 27 лет живет в США, занимается тренерской деятельностью, имеет семью и собственный бизнес.

В 2015 году фигуристка обвинила бывшего тренера Галину Змиевскую, партнера по команде, второго украинского олимпийского чемпиона Виктора Петренко и менеджера Джозефа Лемира в том, что они обогащались за счет ее популярности и «годами ее обворовывали».

Тогда Баюл подала в суд на Украину и требовала 50 млн долл. компенсации за «нарушение честной деловой практики в рамках трудового договора», а также «передачи права на использование ее имени, популярности и биографической информации непричастным третьим лицам». Иск и апелляцию на решение суда она проиграла.

В апреле 2021 года украинка назвала заслуженного тренера СССР россиянку Татьяну Тарасову жадной к деньгам, вспомнив, как в 1990-е годы она обращалась за помощью к иностранным коллегам после распада ее театра на льду. До этого Тарасова заявила, что Баюл уже более 20 лет не выступает и может напомнить о себе только скандальными интервью.