Олімпійська чемпіонка відмовилася від громадянства України

https://racurs.ua/ua/n159124-olimpiyska-chempionka-vidmovylasya-vid-gromadyanstva-ukrayiny.html

Ракурс

Оксана Баюл, українська олімпійська чемпіонка з фігурного катання, в Instagram заявила про відмову від громадянства країни.

Спортсменка показала документ про отримання громадянства США і нагадала, що Конституція України передбачає лише одне громадянство.

Баюл додала, що їй набридло щось доводити комусь, тому вона ухвалила таке рішення.

Я роблю це. Я така схвильована. Вже час. Слава богу за все, дякую. Я більше нічого нікому не доводжу. Ні, то ні. Головою в бортик — без мене, — написала Баюл, додавши фото документів для Служби громадянства та імміграції США.

Минулого тижня Баюл повідомила, що її не запросили на святкування Дня Незалежності України.

Я уже давно не літаю в хмарах, — так вона прокоментувала відмову.

Баюл завоювала золоту медаль на Олімпіаді 1994 року в норвезькому Ліллехаммері. У її активі також золото чемпіонату світу-1993 і два срібла чемпіонату Європи (1993, 1994).

Після перемоги на Олімпіаді 16-річна Оксана переїхала з Одеси до США, де мала тривалу професійну кар'єру в шоу. Баюл вже 27 років живе в США, займається тренерською діяльністю, має сім’ю та власний бізнес.

У 2015 році фігуристка звинуватила колишню тренерку Галину Змієвську, партнера за командою, іншого українського олімпійського чемпіона Віктора Петренка та менеджера Джозефа Леміра у тому, що вони збагачувалися за рахунок її популярності та «роками її обкрадали».

Тоді Баюл подала до суду на Україну та вимагала 50 млн дол. компенсації через «порушення чесної ділової практики в рамках трудового договору», а також «передання права на використання її імені, популярності і біографічної інформації непричетним третім особам». Позов і апеляцію на рішення суду вона програла.

У квітні 2021 року українка назвала заслуженого тренера СРСР росіянку Тетяну Тарасову жадібної до грошей, згадавши, як та у 1990-ті роки зверталася за допомогою до іноземних колег після розпаду її театру на льоду. До цього Тарасова заявила, що Баюл вже більше 20 років не виступає і може нагадати про себе лише скандальними інтерв’ю.