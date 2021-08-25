Opel представил электрокар-квадроцикл для подростков. Фото: Opel

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Opel (Опель), автомобилестроительная компания, презентовала электрический квадрицикл Rocks-e, за руль которого в Германии пустят подростков старше 15 лет с мопедными правами.

Новинка разгоняется до 45 км/ч. и проезжает на одном заряде батареи всего 75 км. При этом зарядить транспортное средство можно за 3,5 часа, а источником питания может выступить любая розетка. Стоить такой автомобиль будет недорого, как для современных электромобилей — около 7 тыс. евро. Об этом сообщается на сайте Opel.

Электрокар Rocks-e — это переработанный Citroen Ami, который дебютировал в 2020 году и уже продается во Франции. Автопроизводитель решил слегка подправить внешность машины и заменить логотип. Разработчики ожидают, что новинка будет пользоваться большим успехом у подростков.

В движение квадроцикл приводит электромотор мощностью 8 л. с., двигатель питает батарея емкостью 5,5 кВт-ч. Зарядный кабель длиной 3 м входит в базовый набор оборудования.

Автопроизводитель относит Rocks-e к классу городской мобильности SUM (Sustainable Urban Mobility) и считает эту технику промежуточным звеном между скутерами и автомобилями. В Европе новинку начнут продавать в 2022 году.

Напомним, автомобильная компания Hyundai разработала свой самый маленький автомобиль, который будет помогать в лечении детей в больницах. Новинку оборудовали системой EAVC, которая на базе искусственного интеллекта умеет менять обстановку в салоне в зависимости от ситуации как внутри, так и вокруг автомобиля.