Opel представив електрокар-квадроцикл для підлітків. Фото: Opel

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Opel (Опель), автомобілебудівна компанія, презентувала електричний квадрицикл Rocks-e, за кермо якого в Німеччині пустять підлітків старше 15 років з мопедними правами.

Новинка розганяється до 45 км/год. і проїжджає на одному заряді батареї всього 75 км. При цьому зарядити транспортний засіб можна за 3,5 години, а джерелом живлення може виступити будь-яка розетка. Коштуватиме такий автомобіль недорого, як для сучасних електромобілів — близько 7 тис. євро. Про це повідомляється на сайті Opel.

Електрокар Rocks-e — це перероблений Citroen Ami, який дебютував у 2020 році і вже продається у Франції. Автовиробник вирішив злегка підправити зовнішність машини і замінити логотип. Розробники очікують, що новинка користуватиметься великим успіхом у підлітків.

У рух квадроцикл приводить електромотор потужністю 8 к. с., двигун живить батарея ємністю 5,5 кВт-год. Зарядний кабель довжиною 3 м входить у базовий набір обладнання.

Автовиробник відносить Rocks-e до класу міської мобільності SUM (Sustainable Urban Mobility) і вважає цю техніку проміжною ланкою між скутерами і легковими автомобілями. В Європі новинку почнуть продавати у 2022 році.

Нагадаємо, автомобільна компанія Hyundai розробила свій найменший автомобіль, який буде допомагати в лікуванні дітей у лікарнях. Новинку обладнали системою EAVC, яка на базі штучного інтелекту вміє змінювати обстановку в салоні в залежності від ситуації як всередині, так і навколо автомобіля.