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Тихонов день отмечают 26 августа. Фото: znaj.ua
26 августа отмечают Тихонов день — история и традиции праздникаhttps://racurs.ua/n159236-26-avgusta-otmechaut-tihonov-den-istoriya-i-tradicii-prazdnika.htmlРакурс
26 августа православная церковь чтит память святителя Тихона-Чудотворца, церковного деятеля и богослова 18 в., который считается величайшим православным просветителем своего времени. Также 26 августа верующие чтят память Максима Исповедника — христианского монаха, философа и богослова.
Наши предки верили, что на Тихонов день нужно начисто убрать в сараях и погребах, чтобы к зимним хранилищам не пристала осенняя гниль. В этот день люди обходили дом с иконой Божией Матери «Страстная», заговаривали сено и зимние хранилища от недоброго слова и от дурного глаза.
Народные приметы на 26 августа:
- Туман над лесом — к хорошему урожаю грибов.
- Тихий ветер — к теплой и сухой погоде, а буря — к дождливому сентябрю.
- Грибов много в лесу — к богатому урожаю хлеба через год.
- Погода безветренная — к шторму.
- Молодой месяц красного цвета — к сырой погоде.
В мире 26 августа при поддержке Международного фонда защиты животных отмечают Всемирный день собаки. Также в этот день празднуют День туалетной бумаги, День актеров в Аргентине и День Солидарности и День трудящихся в Иране.
26 августа в истории:
- 1278 год — состоялась битва под Дюрнкрутом — крупнейшая битва рыцарских времен в Европе.
- 1382 год — золотоордынский хан Тохтамыш захватил Москву и сжег ее.
- 1657 год — в Чигирине гетманом Украины избрали Ивана Выговского.
- 1791 год — американец Джон Фитч запатентовал пароход.
- 1847 год — провозгласили Республику Либерия — первое независимое государство в Африке.
Напомним, правительство одобрило проект президентского указа о введении Дня администратора центра предоставления административных услуг. Этот профессиональный праздник будут отмечать ежегодно 6 сентября.
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