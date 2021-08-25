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Тихонов день отмечают 26 августа. Фото: znaj.ua

26 августа отмечают Тихонов день — история и традиции праздника

25 авг 2021, 22:50
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26 августа православная церковь чтит память святителя Тихона-Чудотворца, церковного деятеля и богослова 18 в., который считается величайшим православным просветителем своего времени. Также 26 августа верующие чтят память Максима Исповедника — христианского монаха, философа и богослова.

Наши предки верили, что на Тихонов день нужно начисто убрать в сараях и погребах, чтобы к зимним хранилищам не пристала осенняя гниль. В этот день люди обходили дом с иконой Божией Матери «Страстная», заговаривали сено и зимние хранилища от недоброго слова и от дурного глаза.

Народные приметы на 26 августа:

  • Туман над лесом — к хорошему урожаю грибов.
  • Тихий ветер — к теплой и сухой погоде, а буря — к дождливому сентябрю.
  • Грибов много в лесу — к богатому урожаю хлеба через год.
  • Погода безветренная — к шторму.
  • Молодой месяц красного цвета — к сырой погоде.

В мире 26 августа при поддержке Международного фонда защиты животных отмечают Всемирный день собаки. Также в этот день празднуют День туалетной бумаги, День актеров в Аргентине и День Солидарности и День трудящихся в Иране.


26 августа в истории:

  • 1278 год — состоялась битва под Дюрнкрутом — крупнейшая битва рыцарских времен в Европе.
  • 1382 год — золотоордынский хан Тохтамыш захватил Москву и сжег ее.
  • 1657 год — в Чигирине гетманом Украины избрали Ивана Выговского.
  • 1791 год — американец Джон Фитч запатентовал пароход.
  • 1847 год — провозгласили Республику Либерия — первое независимое государство в Африке.

Напомним, правительство одобрило проект президентского указа о введении Дня администратора центра предоставления административных услуг. Этот профессиональный праздник будут отмечать ежегодно 6 сентября.

Источник: Ракурс


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