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Тихонів день відзначають 26 серпня. Фото: znaj.ua

26 серпня відзначають Тихонів день — історія і традиції свята

25 сер 2021, 22:50
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26 серпня православна церква вшановує пам’ять святителя Тихона — чудотворця, церковного діяча і богослова 18 ст., який вважається найбільшим православним просвітником свого часу. Також 26 серпня віряни шанують пам’ять Максима Сповідника — християнського ченця, філософа і богослова.

Наші пращури вірили, що на Тихонів день потрібно начисто прибрати у сараях і погребах, щоб до зимових сховищ не пристала осіння гниль. У цей день люди обходили будинок з іконою Божої Матері «Страсна», заговорювали сіно і зимові сховища від недоброго слова та від лихого ока.

Народні прикмети на 26 серпня:

  • Туман над лісом — до хорошого урожаю грибів.
  • Тихий вітер — до теплої та сухої погоди, а буря — до дощового вересня.
  • Грибів багато в лісі — до багатого врожаю хліба через рік.
  • Погода безвітряна — до шторму.
  • Молодий місяць червоного кольору — до сирої погоди.

У світі 26 серпня за підтримки Міжнародного фонду захисту тварин відзначають Всесвітній день собаки. Також цього дня святкують День туалетного паперу, День акторів в Аргентині і День Солідарності та День трудящих в Ірані.


26 серпня в історії:

  • 1278 рік — відбулася битва під Дюрнкрутом — найбільша битва лицарських часів у Європі.
  • 1382 рік — золотоординський хан Тохтамиш захопив Москву і спалив її.
  • 1657 рік — у Чигирині гетьманом України обрали Івана Виговського.
  • 1791 рік — американець Джон Фітч запатентував пароплав.
  • 1847 рік — проголосили Республіку Ліберія — першу незалежну державу в Африці.

Нагадаємо, в уряд схвалив проект президентского указу щодо запровадження Дня адміністратора центру надання адміністративних послуг. Це професійне свято відзначатимуть щорічно 6 вересня.

Джерело: Ракурс


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