Крым. Фото: Интерфакс

https://racurs.ua/n159411-okkupanty-v-krymu-zavalili-poluostrov-musorom.html

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В Крыму назревает мусорный коллапс — глава оккупационных властей украинского полуострова Сергей Аксенов заявил о катастрофической ситуации с уборкой улиц от мусора.

По его словам, в городах не выводят мусор вовремя, из-за чего он скапливается на улицах городов. Об этом сообщает российский «Интерфакс».

К сожалению, на данный момент ситуация с уборкой — катастрофическая для большинства городов. Это касается и своевременного освобождения от мусора контейнерных площадок, их рационального расположения и многих других важных вопросов, — заявил Аксенов.

Он отметил, что в городах баки занимают проезжую часть, а часть контейнерных площадок переполнены. Еще одна часть располагается в неудобных местах, на улицах много строительного мусора и горы сухих веток.

Напомним, ранее мы сообщали, что оккупанты в Крыму продолжают страдать от недостатка воды и ищут виновных в этом. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об экоциде по факту перекрытия Северо-Крымского канала со стороны Украины. Дело завели по ст. 358 УК РФ (экоцид).

Источник: Интерфакс