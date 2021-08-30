Крим. Фото: Интерфакс

https://racurs.ua/ua/n159411-okupanty-v-krymu-zavalyly-pivostriv-smittyam.html

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У Криму назріває сміттєвий колапс — глава окупаційної влади українського півострова Сергій Аксьонов заявив про катастрофічну ситуацію з прибиранням вулиць від сміття.

За його словами, у містах не вивозять сміття вчасно, через що воно накопичується на вулицях. Про це повідомляє російський «Интерфакс».

На жаль, на цей час ситуація з прибиранням — катастрофічна для більшості міст. Це стосується і своєчасного вивезення сміття та очищення контейнерних майданчиків, їхнього раціонального розташування й багатьох інших важливих питань, — заявив Аксьонов.

Він зазначив, що в містах баки займають проїжджу частину, а частина контейнерних майданчиків переповнена. Ще одна частина розташовується в незручних місцях, на вулицях багато будівельного сміття й купи сухих гілок.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що окупанти в Криму продовжують потерпати від нестачі води й шукають винних у цьому. Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу про екоцид за фактом перекриття Північнокримського каналу з боку України. Справу завели за ст. 358 КК РФ (екоцид).

Джерело: Интерфакс