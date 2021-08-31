США вывели из строя бронетехнику перед отступлением в Афганистане

Афганистан. Фото: Известия

https://racurs.ua/n159431-ssha-vyveli-iz-stroya-bronetehniku-pered-otstupleniem-v-afganistane.html

Ракурс

Война в Афганистане продолжалась долгие годы, после чего Соединенные Штаты Америки (США) решили вывести свои войска.

Перед тем, как уйти из Афганистана, американские военные привели в негодность самолеты, бронемашины и систему ПРО в аэропорту столицы Афганистана — Кабуле. Об этом сообщил глава Центрального командования вооруженных сил США Кеннет Маккензи.

По словам Маккензи, в аэропорту Кабула разоружены и приведены в негодность 73 самолета. Такая же участь постигла 70 бронемашин с усиленной противоминной защитой и 27 армейских внедорожников Humvee. В свою очередь американцы оставили талибам систему противоракетной обороны, артиллерию и минометы, которые использовались для защиты аэропорта, однако она уже была выведена из строя.

Мы решили оставить эти системы боеспособными до самой последней минуты, — заявил Маккензи, добавив, что «они также выведены из строя, и их нельзя будет использовать снова».



Отметим, что радикальное движение «Талибан», которое захватило власть в Афганистане после вывода американских войск, заявило о стремлении к добрым отношениям с США и со всем миром.

Напомним, ранее мы сообщали, что США завершили вывод войск и эвакуационную миссию в Афганистане — последний американский авиарейс поздно вечером 30 августа покинул аэропорт Кабула — эвакуация граждан стран Запада и афганцев, которые помогали силам НАТО, завершилась на 24 часа ранее оговоренной даты.