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Ракурс
Афганістан. Фото: Известия

США вивели з ладу бронетехніку перед відступом з Афганістану

31 сер 2021, 10:58
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Війна в Афганістані тривала довгі роки, після чого Сполучені Штати Америки (США) вирішили вивести свої війська.

Перед тим як піти з Афганістану, американські військові привели в непридатність літаки, бронемашини та систему ПРО в аеропорту столиці Афганістану — Кабулі. Про це повідомив глава Центрального командування збройних сил США Кеннет Маккензі.

За словами Маккензі, в аеропорту Кабула роззброєні та приведені в непридатність 73 літаки. Така ж доля спіткала 70 бронемашин з посиленим протимінним захистом і 27 армійських позашляховиків Humvee. Своєю чергою американці залишили талібам систему протиракетної оборони, артилерію і міномети, які використовувалися для захисту аеропорту, проте вона вже була виведена з ладу.

Ми вирішили залишити ці системи боєздатними до самої останньої хвилини, — заявив Маккензі, додавши, що «вони також виведені з ладу, і їх не можна буде використовувати знову».


Зазначимо, що радикальний рух «Талібан», який захопив владу в Афганістані після виведення американських військ, заявив про прагнення до добрих відносин з США і з усім світом.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що США завершили виведення військ і евакуаційну місію в Афганістані — останній американський авіарейс пізно ввечері 30 серпня залишив аеропорт Кабула — евакуація громадян країн Заходу і афганців, які допомагали силам НАТО, завершилася на 24 години раніше обумовленої дати.

Джерело: Ракурс


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