Мощный снежный шторм налетел на Африку. Скриншот с видео

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Ракурс

Зима в Африке наблюдается последние дни — холодный фронт обрушился на Западный Кейп и другие части Южно-Африканской Республики.

Похолодание принесло необычно сильные для этого региона снегопады и ураганные ветры. Скорость шквалов достигает 80 км/ч. Несмотря на то что в Южном полушарии сейчас зима, такие погодные условия являются нетипичными для Южной Африки. Об этом сообщает The Watchers.

Местные жители, особенно дети, пользуясь такой возможностью, наслаждаются снегом в горах и высокогорьях недалеко от города Сирес, примерно в 180 км от Кейптауна.

Как известно, летом в ЮАР уже шли снегопады — в конце июля на юг Африки пришла зима, которую принес циклон из Антарктики. Тогда помимо снегопадов фиксировались сильные морозы — столбики термометров показывали 10° мороза. Таким образом были побиты температурные рекорды.

Напомним, в августе в Гренландии впервые в истории метеонаблюдений прошел дождь. Метеорологи установили, что причиной внезапного изменения привычных для острова снегопадов на дождь стало рекордное повышение температуры.

Источник: Watchers