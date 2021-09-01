Потужний сніговий шторм налетів на Африку. Скріншот з відео

https://racurs.ua/ua/n159519-potujni-snigopady-naletily-na-afryku-video.html

Ракурс

Зима в Африці спостерігається останні дні — холодний фронт налетів на Західний Кейп та інші частини Південно-Африканської Республіки.

Похолодання принесло незвично сильні для цього регіону снігопади і ураганні вітри. Швидкість шквалів досягає 80 км/год. Незважаючи на те що в Південній півкулі зараз зима, такі погодні умови є нетиповими для Південної Африки. Про це повідомляє The Watchers.

Місцеві жителі, особливо діти, користуючись такою можливістю, насолоджуються снігом в горах і високогір’ях недалеко від міста Сірес, приблизно за 180 км від Кейптауна.

Як відомо, влітку в ПАР вже хурделило — у кінці липня на південь Африки прийшла зима, яку приніс циклон із Антарктики. Тоді крім снігопадів фіксувалися сильні морози — стовпчики термометрів показували 10° морозу. Таким чином були побиті температурні рекорди.

Нагадаємо, у серпні в Гренландії вперше в історії метеоспостережень пройшов дощ. Метеорологи встановили, що причиною раптової зміни звичних для острова снігопадів на дощ стало рекордне підвищення температури.

Джерело: The Watchers