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Ракурс
Кличко хочет отправить старшего сына в армию

Кличко хочет отправить старшего сына в армию

3 сен 2021, 11:50
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Виталий Кличко, мэр Киева и глава Киевской городской госадминистрации, впервые за долгое время рассказал о своей семье и воспитании детей. Сейчас трое его детей — Егор Даниэль, Лиза и Максим — учатся в Великобритании, а жена Наталья Кличко (Егорова) живет в Германии.

Старшего сына — 21-летнего Егора — Кличко хочет отправить в украинскую армию, чтобы он прошел такую жизненную школу.

Это испытание, которое тебе очень сильно надо. Такие университеты нужно пройти… Если гражданин Украины — должен идти в украинскую армию. Хочу, чтобы прошел эти испытания и был военным, — рассказал чиновник в интервью для программы «Звездный путь».


Кличко добавил, что жена имеет свое видение по этому поводу и она не всегда разделяет его желания.
Напомним, 18-летняя дочь бывшего боксера увлекается психологией, а младший сын Максим отобрал у него титул самого высокого члена семьи — рост 16-летнего подростка составляет 207 см.

Источник: Ракурс


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