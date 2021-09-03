Кличко хочет отправить старшего сына в армию

https://racurs.ua/n159591-klichko-hochet-otpravit-starshego-syna-v-armiu.html

Ракурс

Виталий Кличко, мэр Киева и глава Киевской городской госадминистрации, впервые за долгое время рассказал о своей семье и воспитании детей. Сейчас трое его детей — Егор Даниэль, Лиза и Максим — учатся в Великобритании, а жена Наталья Кличко (Егорова) живет в Германии.

Старшего сына — 21-летнего Егора — Кличко хочет отправить в украинскую армию, чтобы он прошел такую жизненную школу.

Это испытание, которое тебе очень сильно надо. Такие университеты нужно пройти… Если гражданин Украины — должен идти в украинскую армию. Хочу, чтобы прошел эти испытания и был военным, — рассказал чиновник в интервью для программы «Звездный путь».



Кличко добавил, что жена имеет свое видение по этому поводу и она не всегда разделяет его желания.

Напомним, 18-летняя дочь бывшего боксера увлекается психологией, а младший сын Максим отобрал у него титул самого высокого члена семьи — рост 16-летнего подростка составляет 207 см.