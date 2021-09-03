Кличко хоче відправити старшого сина в армію

https://racurs.ua/ua/n159591-klychko-hoche-vidpravyty-starshogo-syna-v-armiu.html

Ракурс

Віталій Кличко, мер Києва і глава Київської міської держадміністрації, вперше за довгий час розповів про свою сім’ю та виховання дітей. Нині троє його дітей — Єгор Даніель, Ліза і Максим — навчаються у Великій Британії, а дружина Наталя Кличко (Єгорова) живе у Німеччині.

Старшого сина — 21-річного Єгора — Кличко хоче відправити в українську армію, щоб він пройшов таку життєву школу.

Це випробування, яке тобі дуже сильно треба. Такі університети потрібно пройти… Якщо громадянин України — повинен піти в українську армію. Хочу, щоб пройшов ці випробування і був військовим, — розповів чиновник в інтерв’ю для програми «Зірковий шлях».

Кличко додав, що дружина має своє бачення з цього приводу і вона не завжди поділяє його бажання.

Нагадаємо, 18-річна дочка колишнього боксера захоплюється психологією, а молодший син Максим відібрав у нього титул найвищого члена сім’ї — зріст 16-річного підлітка становить 207 см.