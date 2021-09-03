Какой будет погода на выходные, рассказали синоптики

https://racurs.ua/n159594-kakoy-budet-pogoda-na-vyhodnye-rasskazali-sinoptiki.html

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Какой будет погода на выходные, рассказала синоптик Наталья Диденко. По ее словам, Украину 4 сентября будет пересекать холодный атмосферный фронт циклона Philipp.

Шлейфом во время его прохождения возможны периодические дожди. Будут они преимущественно небольшими, — написала синоптик.

Вместе с тем Диденко посоветовала все же захватить с собой зонты. В то же время в воскресенье антициклон вытеснит фронт и подвинет циклон Philipp дальше.

Поэтому в большинстве областей осадков не будет. Только северную часть тронет влажность — там возможны небольшие дожди, — отметила синоптик.

Температура воздуха на выходных будет невысокой. В течение дня +14−19 градусов, в южной части комфортнее — в пределах + 19−24 градусов.

Погода в Киеве на выходные ожидается с периодическими дождями. Ночи — холодные, а в течение дня будет +15−16 градусов.