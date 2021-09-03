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Ракурс
Якою буде погода на вихідні, розповіли синоптики

Якою буде погода на вихідні, розповіли синоптики

3 вер 2021, 12:30
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Якою буде погода на вихідні, розповіла синоптик Наталка Діденко. За її словами, Україну 4 вересня перетинатиме холодний атмосферний фронт циклону Philipp.

Шлейфом під час його проходження можливі періодичні дощі. Будуть вони переважно невеликими, — написала синоптик.

Разом з тим Діденко порадила все ж захопити із собою парасолі. Водночас у неділю антициклон витіснить фронт та посуне циклон Philipp далі.

Тому у більшості областей опадів не буде. Лише північну частину торкне вологість — там можливі невеликі дощі, — зазначила синоптик.

Температура повітря вихідними буде невисокою. Протягом дня +14−19 градусів, у південній частині комфортніше — у межах +19−24 градусів.


Погода у Києві на вихідні очікується з періодичними дощами. Ночі — холодні, а протягом дня очікується +15−16 градусів.

Джерело: Ракурс


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