Раскол Голоса. Фото: ФБ

https://racurs.ua/n159794-raskol-golosa-nardepy-iz-spravedlivosti-vybrali-sobstvennoe-rukovodstvo.html

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Партия «Голос» окончательно раскололась — 11 народных депутатов из фракции «Голос», которые создали объединение «Справедливость», избрали собственное руководство.

Оно будет представлять их позицию в Верховной Раде. Об этом сообщает пресс-служба объединения.

Главой нового депутатского объединения стала нардеп Александра Устинова, заместителем выбрали Юлию Клименко. Отмечается, что руководство объединения будет меняться на основе ротации. Соответствующее письмо уже направили в аппарат Верховной Рады, а также руководителям депутатских фракций и групп.

Несмотря на то, что номинальный «глава» фракции не представляет позицию большинства представителей фракции и выдает свою позицию за позицию большинства депутатов, большинство депутатов фракции избрали своих легитимных представителей, — прокомментировал Ярослав Юрчишин.



Глава объединения Александра Устинова пообещала, что приоритетами депутатов будет оставаться реформа правоохранительных органов, борьба с коррупцией, развитие общин, а также защита проукраинского и европейского движения страны, территориальной целостности и языка от пророссийских сил в парламенте.

Напомним, ранее мы сообщали, что съезд «Голоса», который проигнорировала часть парламентариев, а некоторые партийцы устроили демарш, решил исключить из состава политической силы семь народных депутатов.