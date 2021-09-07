Розкол Голосу. Фото: ФБ

https://racurs.ua/ua/n159794-rozkol-golosu-nardepy-zi-spravedlyvosti-obraly-vlasne-kerivnyctvo.html

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Партія «Голос» остаточно розкололася — 11 народних депутатів з фракції «Голос», які створили обʼєднання «Справедливість», обрали власне керівництво.

Воно представлятиме їхню позицію у Верховній Раді. Про це повідомляє прес-служба обʼєднання.

Головою нового депутатського об`єднання стала нардеп Олександра Устінова, заступницею обрали Юлію Клименко. Зазначається, що керівництво обʼєднання змінюватиметься на основі ротації. Відповідний лист вже надіслали в апарат Верховної Ради, а також керівникам депутатських фракцій та груп.

Зважаючи на те, що номінальний «голова» фракції не представляє позицію більшості представників фракції та видає власну позицію за позицію більшості депутатів, більшість депутатів фракції обрали своїх легітимних представників, — прокоментував Ярослав Юрчишин.

Голова обʼєднання Олександра Устінова пообіцяла, що пріоритетами депутатів залишатимуться реформа правоохоронних органів, боротьба з корупцією, розвиток громад, а також захист проукраїнського та європейського руху країни, територіальної цілісності та мови від проросійських сил у парламенті.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що з’їзд «Голосу», який проігнорувала частина парламентарів, а деякі партійці влаштували демарш, вирішив виключити зі складу політичної сили сімох народних депутатів.