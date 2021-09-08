«Средний украинец» не покажет Афганистан на карте, заявил советник Ермака

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Афганистан на карте не покажет «средний украинец». Такое новое скандальное заявление сделал внештатный советник главы Офиса президента Андрея Ермака Алексей Арестович. Он отметил, что не может понять, почему все обиделись на его предыдущие слова о том, что афганцы более образованные нежели граждане Украины.

Вот смотрите, как средний украинец устроен: он не может показать на карте Афганистан в большинстве случаев. Но он обижается, что Арестович сказал, что некоторые афганцы, которые получили западное образование, работали переводчиками для канадской армии, например, 10−20 лет, по меньшей мере знают в совершенстве английский язык, могут оказаться более образованными за среднего украинца, — заявил советник Ермака.

Арестович считает, что не сказал ничего несправедливого.

Я же не имел в виду, что средний моджахед Талибана является более образованным за среднего украинца? Хотя… Честно говоря, как определять эту середину. Но мы стремимся обижаться, у нас рефлекс, рефлексивное управление, — подытожил политик.

Напомним, ранее Арестович заявил, что беженцы из Афганистана «образованы гораздо лучше, чем средние украинцы». В ответ на это спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков предложил ему «поехать советником к Талибану».