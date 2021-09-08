“Середній українець” не покаже Афганістан на карті, заявив радник Єрмака

https://racurs.ua/ua/n159847-seredniy-ukrayinec-ne-pokaje-afganistan-na-karti-zayavyv-radnyk-iermaka.html

Ракурс

Афганістан на карті не покаже «середній українець». Таку нову скандальну заяву зробив позаштатний радник глави Офісу президента Андрія Єрмака Олексій Арестович. Він зазначив, що не може збагнути, чому всі образилися на його попередні слова про те, що афганці освіченіші за громадян України.

От дивіться, як середній українець влаштований: він не може показати на мапі Афганістан у більшості випадків. Але він ображається, що Арестович сказав, що деякі афганці, які отримали західну освіту, працювали перекладачами для канадської армії, наприклад, 10−20 років, щонайменше знають досконало англійську мову, можуть виявитися більш освіченішими за середнього українця, — заявив радник Єрмака.

Арестович вважає, що не сказав нічого несправедливого.

Я ж не мав на увазі, що середній моджахед Талібану освіченіший за середнього українця? Хоча… Чесно кажучи, як визначати цю середину. Але ми прагнемо ображатися, у нас рефлекс, рефлексивне управління, — підсумував політик.

Нагадаємо, раніше Арестович заявив, що біженці з Афганістану «освічені набагато краще, аніж середні українці». У відповідь на це спікер Верховної Ради Дмитро Разумков запропонував йому «поїхати радником до Талібану».