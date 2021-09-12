Вычислительная техника влияет на глобальное потепление

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Глобальные компьютерные технологии могут быть ответственны за большую часть выбросов парниковых газов, чем считалось ранее.

И эти выбросы будут продолжать значительно увеличиваться, если не будут приняты соответствующие меры. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования ученых из Ланкастерского университета (Великобритания) и консалтинговой компании Small World Consulting Ltd, сообщает пресс-служба вуза.

Отмечается, что предварительные расчеты доли информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в глобальных выбросах парниковых газов, которые оцениваются в 1,8−2,8%, скорее всего, не соответствуют реальному влиянию сектора на климат, поскольку показывают лишь частичную картину.

Исследователи отмечают, что некоторые из этих предварительных оценок не учитывают полный жизненный цикл и цепочку поставок продуктов и инфраструктуры ИКТ, например:

энергию, потраченную на производство продуктов и оборудования;

углеродные расходы, связанные со всеми их компонентами;

операционный углеродный след компаний, стоящих за ними;

энергию, потребляемую при использовании оборудования;

утилизацию оборудования после того, как оно выполнило свое предназначение.

По мнению исследователей, настоящая доля ИКТ в глобальных выбросах парниковых газов может составлять около 2,1−3,9% - хотя они подчеркивают, что в этих расчетах все еще присутствует значительная неопределенность.

Несмотря на то, что сопоставление аналогичных показателей затруднено, эти цифры позволяют предположить, что выбросы ИКТ превышают выбросы авиационной промышленности, которые составляют около 2% от общемировых выбросов, — отмечается в статье.

Кроме того, предупреждают исследователи, новые тенденции в области вычислительной техники и ИКТ, такие как «большие данные» (Big Data) и искусственный интеллект, «интернет вещей», а также блокчейн и криптовалюта, могут способствовать дальнейшему значительному росту выбросов парниковых газов в ИКТ.