Обчислювальна техніка впливає на глобальне потепління

https://racurs.ua/ua/n160033-vplyv-komp-uteriv-na-globalne-poteplinnya-bilshyy-nij-vvajalosya-ucheni.html

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Глобальні комп’ютерні технології можуть бути відповідальні за більшу частку викидів парникових газів, ніж вважалося раніше.

І ці викиди будуть продовжувати значно збільшуватися, якщо не буде вжито відповідних заходів. Про це свідчать результати спільного дослідження учених із Ланкастерського університету (Велика Британія) та консалтингової компанії Small World Consulting Ltd, повідомляє прес-служба вишу.

Зазначається, що попередні розрахунки частки інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у глобальних викидах парникових газів, які оцінюються в 1,8−2,8%, скоріше за все, не відповідають реальному впливу сектора на клімат, оскільки показують лише часткову картину.

Дослідники зазначають, що деякі з цих попередніх оцінок не враховують повний життєвий цикл і ланцюжок поставок продуктів та інфраструктури ІКТ, наприклад:

енергію, витрачену на виробництво продуктів і обладнання;

вуглецеві витрати, пов’язані з усіма їх компонентами;

операційний вуглецевий слід компаній, що стоять за ними;

енергію, яка споживається при використанні обладнання;

утилізацію обладнання після того, як воно виконало своє призначення.

На думку дослідників, справжня частка ІКТ в глобальних викидах парникових газів може становити близько 2,1−3,9% - хоча вони наголошують, що в цих розрахунках все ще присутня значна невизначеність.

Попри те, що зіставлення аналогічних показників ускладнене, ці цифри дозволяють припустити, що викиди ІКТ перевищують викиди авіаційної промисловості, які становлять близько 2% від загальносвітових викидів, — зазначається в статті.

Крім того, попереджають дослідники, нові тенденції в галузі обчислювальної техніки та ІКТ, такі як «великі дані» (Big Data) та штучний інтелект, «інтернет речей», а також блокчейн та криптовалюти, можуть сприяти подальшому значному зростанню викидів парникових газів у ІКТ.