Трещины в глыбах Стоунхенджа обнаружили ученые. Фото: BBC

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Ракурс

Стоунхендж в Великобритании отремонтируют впервые за более чем 60 лет.

Лазерное сканирование показало, что столбы, перемычки, а также современный раствор, который их скрепляет, подверглись эрозии. В знак начала ремонта фонд «Английское наследие» пригласил мужчину, который в 1958 году положил на память монету под один из столбов, чтобы он сделал это снова. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что реставраторы планируют закончить свою работу за 14 дней. Вокруг столбов установят леса, чтобы рабочие могли добраться до вершины сооружения и заменить разрушенный бетонный раствор известковой смесью.

Старший куратор Стоунхенджу Гезер Себир рассказала, что это сооружение уникально по качеству дольменов, из которых он состоит, и соединений, которые их скрепляют.

4,5 тыс. лет воздействия ветров и дождей оставили на них свой след. Нужны защитные меры, чтобы сохранить этот выдающийся памятник, — отметила специалист.



Как известно, Стоунхендж — один из древнейших памятников мировой цивилизации. Радиоуглецевый анализ показал, что каменное сооружение неподалеку от города Солсбери в графстве Уилтшир построили примерно одновременно с пирамидой Хеопса. Сооружение представляет собой круг из вертикально установленных каменных столбов диаметром 110 м. Сейчас ученым ничего неизвестно о назначении Стоунхенджа и о цивилизации, которая его создала.

Напомним, британские ученые обнаружили, что есть ключевые элементы, которые связывают Стоунхендж с более ранним мегалитическим кругом под названием Ваун-Маун на холмах Пресели в Пембрукшире на западе Уэльса. Этот памятник относится к периоду 3 тыс. 400 лет до нашей эры и считается старейшим в стране.