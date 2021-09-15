Тріщини у брилах Стоунхенджа виявили науковці. Фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n160189-diry-u-brylah-stounhendja-vyyavyly-naukovci-kam-yanu-sporudu-vidremontuut.html

Ракурс

Стоунхендж у Великій Британії відремонтують уперше за більш ніж 60 років.

Лазерне сканування показало, що стовпи, перемички, а також сучасний розчин, який їх скріплює, зазнали ерозії. На знак початку ремонту фонд «Англійська спадщина» запросив чоловіка, який у 1958 році поклав на пам’ять монету під один зі стовпів, щоб він зробив це знову. Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що реставратори планують закінчити свою роботу за 14 днів. Навколо стовпів встановлять риштування, щоб робітники могли дістатися до вершини споруди і замінити зруйнований бетонний розчин вапняною сумішшю.

Старший куратор Стоунхенджу Гезер Себір розповіла, що ця споруда унікальна за якістю дольменів, з яких він складається, і з'єднань, які їх скріплюють.

4,5 тис. років впливу вітрів і дощів залишили на них свій слід. Потрібні захисні заходи, щоб зберегти цей видатний пам’ятник, — зазначила спеціаліст.

Як відомо, Стоунхендж — одна з найдавніших пам’яток світової цивілізації. Радіовуглецевий аналіз показав, що кам’яну споруду неподалік від міста Солсбері у графстві Вілтшир побудували приблизно одночасно з пірамідою Хеопса. Споруда являє собою коло з вертикально встановлених кам’яних стовпів діаметром 110 м. Зараз вченим нічого невідомо про призначення Стоунхенджу і про цивілізацію, яка його створила.

Нагадаємо, британські вчені виявили, що є ключові елементи, які пов’язують Стоунхендж з більш раннім мегалітичним колом під назвою Ваун-Маун на пагорбах Преселі в Пембрукширі на заході Уельсу. Цей пам’ятник відноситься до періоду 3 тис. 400 років до нашої ери і вважається найстарішим в країні.

Джерело: BBC