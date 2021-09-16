Обстрел на Донбассе. Фото: пресс-штаб ООС

https://racurs.ua/n160243-boeviki-obstrelyali-iz-minometov-grajdanskih-v-schaste-est-ranenye-foto.html

Ракурс

Война на Донбассе продолжается — пророссийские наемники обстреляли населенный пункт Счастье, что на Луганщине.

В результате обстрелов боевиков пострадал гражданский. Об этом сообщает пресс-штаб Операции объединенных сил (ООС).

Оккупанты обстреливали местных жителей рано утром — в 6.40 и в 7.30 часов. Обстрел проводили с применением миномета калибра 82 мм. Из-за обстрелов боевиков было повреждено административное здание отдела пограничной службы, гражданский автомобильный транспорт. Один гражданский получил ранение, сейчас его состояние здоровья — удовлетворительное.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства обстрела.

Напомним, ранее мы сообщали, что режим тишины на Донбассе нарушили российские боевики — обстреляли грузовик украинской стороны Общего центра по контролю и координации вопросов прекращении огня.