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Ракурс
Обстрел на Донбассе. Фото: пресс-штаб ООС

Боевики обстреляли из минометов гражданских в Счастье — есть раненые (ФОТО)

16 сен 2021, 11:29
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Война на Донбассе продолжается — пророссийские наемники обстреляли населенный пункт Счастье, что на Луганщине.

В результате обстрелов боевиков пострадал гражданский. Об этом сообщает пресс-штаб Операции объединенных сил (ООС).

Обстрел на Донбассе. Фото: пресс-штаб ООС

Обстрел на Донбассе. Фото: пресс-штаб ООСОккупанты обстреливали местных жителей рано утром — в 6.40 и в 7.30 часов. Обстрел проводили с применением миномета калибра 82 мм. Из-за обстрелов боевиков было повреждено административное здание отдела пограничной службы, гражданский автомобильный транспорт. Один гражданский получил ранение, сейчас его состояние здоровья — удовлетворительное.

Обстрел на Донбассе. Фото: пресс-штаб ООС


Обстрел на Донбассе. Фото: пресс-штаб ООСПравоохранители устанавливают все обстоятельства обстрела.

Обстрел на Донбассе. Фото: пресс-штаб ООСНапомним, ранее мы сообщали, что режим тишины на Донбассе нарушили российские боевики — обстреляли грузовик украинской стороны Общего центра по контролю и координации вопросов прекращении огня.

Источник: Ракурс


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