Обстріл на Донбасі. Фото: прес-штаб ООС

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Війна на Донбасі триває — проросійські найманці обстріляли населений пункт Щастя, що на Луганщині.

Унаслідок обстрілів бойовиків постраждав цивільний. Про це повідомляє прес-штаб Операції об'єднаних сил (ООС).

Окупанти обстрілювали цивільних рано вранці — о 6.40 та о 7.30 годині. Обстріл проводили застосуванням міномету калібру 82 мм. Через гатіння бойовиків було пошкоджено адміністративну будівлю відділу прикордонної служби, цивільний автомобільний транспорт. Одна цивільна людина дістала поранення, наразі її стан здоров’я — задовільний.

Правоохоронці встановлюють усі обставини обстрілу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що режим тиші на Донбасі порушили російські бойовики — обстріляли вантажівку української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню.