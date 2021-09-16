Бойовики гатили з мінометів по цивільних у Щасті — є поранені (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n160243-boyovyky-gatyly-z-minometiv-po-cyvilnym-u-schasti-ie-poraneni-foto.htmlРакурс
Війна на Донбасі триває — проросійські найманці обстріляли населений пункт Щастя, що на Луганщині.
Унаслідок обстрілів бойовиків постраждав цивільний. Про це повідомляє прес-штаб Операції об'єднаних сил (ООС).
Окупанти обстрілювали цивільних рано вранці — о 6.40 та о 7.30 годині. Обстріл проводили застосуванням міномету калібру 82 мм. Через гатіння бойовиків було пошкоджено адміністративну будівлю відділу прикордонної служби, цивільний автомобільний транспорт. Одна цивільна людина дістала поранення, наразі її стан здоров’я — задовільний.
Правоохоронці встановлюють усі обставини обстрілу.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що режим тиші на Донбасі порушили російські бойовики — обстріляли вантажівку української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню.