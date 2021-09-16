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Ракурс
Обстріл на Донбасі. Фото: прес-штаб ООС

Бойовики гатили з мінометів по цивільних у Щасті — є поранені (ФОТО)

16 вер 2021, 11:29
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Війна на Донбасі триває — проросійські найманці обстріляли населений пункт Щастя, що на Луганщині.

Унаслідок обстрілів бойовиків постраждав цивільний. Про це повідомляє прес-штаб Операції об'єднаних сил (ООС).

Обстріл на Донбасі. Фото: прес-штаб ООС

Обстріл на Донбасі. Фото: прес-штаб ООС

Окупанти обстрілювали цивільних рано вранці — о 6.40 та о 7.30 годині. Обстріл проводили застосуванням міномету калібру 82 мм. Через гатіння бойовиків було пошкоджено адміністративну будівлю відділу прикордонної служби, цивільний автомобільний транспорт. Одна цивільна людина дістала поранення, наразі її стан здоров’я — задовільний.

Обстріл на Донбасі. Фото: прес-штаб ООС

Обстріл на Донбасі. Фото: прес-штаб ООС

Правоохоронці встановлюють усі обставини обстрілу.


Обстріл на Донбасі. Фото: прес-штаб ООС

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що режим тиші на Донбасі порушили російські бойовики — обстріляли вантажівку української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню.

Джерело: Ракурс


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