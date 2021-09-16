Новый рекорд установили космотуристы Илона Маска

Космотуристы. Фото: Лента

https://racurs.ua/n160247-novyy-rekord-ustanovili-kosmoturisty-ilona-maska.html

Ракурс

SpaceX, компания Илона Маска, установила новый рекорд по количеству людей на околоземной орбите — она отправила сразу четверых космотуристов в трехдневное путешествие.

Всего на околоземной орбите одновременно оказались сразу 14 человек из разных стран мира. Об этом сообщает «Популярная механика».

Предыдущий рекорд был установлен в 1995 году. До этого года максимальное количество людей, одновременно находящихся на околоземной орбите, доходило до 13 человек.

Напомним, ранее мы сообщали, что космическая компания Илона Маска запустила миссию Inspiration4 с четырьмя туристами-любителями на борту. Они пробудут в космосе в течение трех дней.

Ракета-носитель Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon была запущена со стартового комплекса 39А на космодроме с мыса Канаверал во Флориде в среду в 20.02 по Восточному времени США (в четверг в 3.02 по Киеву).

Источник: Популярная механика