Новий рекорд встановили космотуристи Ілона Маска

Космотуризм. Фото: Лента

https://racurs.ua/ua/n160247-novyy-rekord-vstanovyly-kosmoturysty-ilona-maska.html

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SpaceX, компанія Ілона Маска, встановила новий рекорд за кількістю людей на навколоземній орбіті — вона відправила відразу чотирьох космотуристів у триденну подорож.

Усього на навколоземній орбіті одночасно опинилися відразу 14 осіб із різних країн світу. Про це повідомляє «Популярная механика».

Попередній рекорд був встановлений в 1995 році. До цього року максимальна кількість людей, що одночасно перебували на навколоземній орбіті, доходила до 13 осіб.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що космічна компанія Ілона Маска запустила місію Inspiration4 з чотирма туристами-любителями на борту. Вони пробудуть у космосі упродовж трьох днів.

Ракета-носій Falcon 9 з пілотованим кораблем Crew Dragon була запущена зі стартового комплексу 39А на космодромі з мису Канаверал у Флориді в середу у 20.02 за Східним часом США (в четвер у 3.02 за Києвом).

Джерело: Популярная механика