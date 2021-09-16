Конгресс требует от Цукерберга отказаться от Инстаграма для детей

Цукерберг. Фото: Лента

https://racurs.ua/n160249-kongress-trebuet-ot-cukerberga-otkazatsya-ot-instagrama-dlya-detey.html

Ракурс

Конгресс США проведет расследование из-за внутреннего исследования Facebook (Фейсбук), которое показало вред Instagram (Инстаграм) для детей и подростков.

Законодатели призвали Марка Цукерберга отказаться от идеи запуска ограниченного Инстаграма для детей. Об этом говорится в письме Конгресса.

В Конгрессе заявили, что готовы связаться с «информатором Facebook» — он должен предоставлять им данные о новых исследованиях о вреде соцсети для детей и дать показания работников, занимавшихся отчетностью.

Когда мы дали компании шанс рассказать о влиянии Инстаграма на молодых пользователей, она предоставила уклончивые ответы, которые вводили в заблуждение и скрывали доказательства большого вреда, — заявляют в Конгрессе.

Законодатели настаивают, что запуск такого приложения — нарушение «обязательств по защите молодых пользователей».

До этого издание The Wall Street Journal опубликовало расследование, в котором сообщалось, что Facebook проводил внутренние исследования, результатами которых не хотел делиться с общественностью. Они показали, что компания знает, какой вред психическому здоровью наносит Инстаграм, особенно девочкам-подросткам.

В то же время Фейсбук заявил, что результаты исследований «неоднозначные», а приложение «может дать голос тем, кто был ущемленным, может помочь друзьям и семьям оставаться на связи со всего мира, может привести к социальным изменениям».

Напомним, ранее мы сообщали, что Instagram с 28 июля 2021 года обновил свою политику конфиденциальности, и в частности ввел новые правила, касающиеся пользователей до 16 лет.