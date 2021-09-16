Конгрес вимагає від Цукерберга відмовитися від Інстаграму для дітей

Цукерберг. Фото: Лента

https://racurs.ua/ua/n160249-kongres-vymagaie-vid-cukerberga-vidmovytysya-vid-instagramu-dlya-ditey.html

Ракурс

Конгрес США проведе розслідування через внутрішні дослідження Facebook (Фейсбук), які показали шкоду Instagram (Інстаграм) для дітей та підлітків.

Законодавці закликали Марка Цукерберга відмовитися від ідеї запуску обмеженого Інстаграму для дітей. Про це йдеться у листі Конгресу.

У Конгресі заявили, що готові зв’язатися з «інформатором Facebook» — він мусить надавати їм дані щодо нових досліджень про шкоду соцмережі для дітей та надати свідчення працівників, які займалися звітністю.

Коли ми дали компанії шанс розповісти про вплив Інстаграму на молодих користувачів, вона надала ухильні відповіді, які вводили в оману і приховували докази великої шкоди, — заявляють у Конгресі.

Законодавці наполягають, що запуск такого додатка — це порушення «зобов'язань щодо захисту молодих користувачів».

До цього видання The Wall Street Journal опублікувало розслідування, в якому повідомлялося, що Facebook проводив внутрішні дослідження, результатами яких не хотів ділитися з громадськістю. Вони показали, що компанія знає, якої шкоди психічному здоров’ю наносить Інстаграм, особливо дівчаткам-підліткам.

Натомість Фейсбук заявив, що результати досліджень «неоднозначні», а додаток «може дати голос тим, хто був ущемленим, може допомогти друзям і сім’ям залишатися на зв’язку з усіх куточків світу, може привести до соціальних змін».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Instagram з 28 липня 2021 року оновив свою політику конфіденційності, і зокрема запровадив нові правила, що стосуються користувачів до 16 років.