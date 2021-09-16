Минздрав уверяет, что не закрывает психбольницы и кивает на местные власти

В Минздраве прокомментировали информацию о сокращении психбольниц, фото: «Четверта влада»

https://racurs.ua/n160251-minzdrav-uveryaet-chto-ne-zakryvaet-psihbolnicy-i-kivaet-na-mestnye-vlasti.html

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В Министерстве охраны здоровья (МОЗ) уверяют, что не инициировало и не планирует инициировать оптимизацию, сокращение или ликвидацию психиатрических больниц, информация о котором распространяется в информационном поле уже в течение длительного времени.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой Минздрава.

В то же время в ведомстве заявляют, что выступают за формирование системы психиатрической помощи, которая саморегулируется.

Количество заведений, которые призваны помочь человеку с преодолением ментальных заболеваний, должно соотноситься с потребностями самого населения. То есть этот вопрос должен решаться на уровне общин, — считают в Минздраве.

В ведомстве отмечают, что в настоящее время больницы находятся в собственности местных территориальных общин или областных советов, поэтому вопрос об их закрытии могут поднимать только местные или областные власти.

Местные власти также могут перепрофилировать больницу на учреждения социальной поддержки. Нередко психиатрические больницы предоставляют не сугубо медицинскую, а и социальную помощь, заботясь о людях, которым некуда больше идти, — отмечают в Минздраве.

В Минздраве добавляют, что 1 апреля 2020 года начался второй этап медицинской реформы, который распространился и на психиатрическую отрасль. До этого Кабмином была одобрена Концепция развития охраны психического здоровья на период до 2030 года, которая предусматривает смещение акцента со стационарного лечения в профильных больницах на амбулаторное.

До 30% людей, которых ранее госпитализировали, вообще не надо было класть в больницу. Они требовали только адекватной медикаментозной терапии, — отмечают в Минздраве.

Также ведомство опровергает опасения, что из-за недофинансирования со стороны НСЗУ пациенты психиатрических больниц, которых направили туда за убийства и другие преступления, выйдут на улицы.