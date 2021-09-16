МОЗ запевняє, що не закриває психлікарні і киває на місцеву владу

У МОЗ прокоментували інформацію про скорочення психлікарень, фото: «Четверта влада»

https://racurs.ua/ua/n160251-u-moz-zapevnyaut-scho-ne-skorochuut-psyhlikarni.html

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В Міністерстві охорони здоров’я (МОЗ) запевняють, що не ініціювало і не планує ініціювати оптимізацію, скорочення або ліквідацію психіатричних лікарень, інформація про що поширюється в інформаційному полі вже протягом тривалого часу.

Про це йдеться в повідомленні, опублікованому прес-службою МОЗ.

Натомість у відомстві заявляють, що виступають за формування системи психіатричної допомоги, що саморегулюється.

Кількість закладів, які покликані допомогти людині із подоланням ментальних захворювань, має співвідноситись із потребами самого населення. Тобто це питання має вирішуватись на рівні громад, — вважають у МОЗ.

У відомстві наголошують, що наразі лікарні перебувають у власності місцевих територіальних громад або обласних рад, тому питання про їх закриття може піднімати лише місцева чи обласна влада.

Місцева влада також може перепрофілювати лікарні на заклади соціальної підтримки. Нерідкість, що психіатричні лікарні часто надають не суто медичну, а і соціальну допомогу, опікуючись людьми, яким немає куди більше йти, — зазначають у МОЗ.

У МОЗ додають, що 1 квітня 2020 року розпочався другий етап медичної реформи, який поширився і на психіатричну галузь. До цього Кабміном була схвалена Концепція розвитку охорони психічного здоров’я на період до 2030 року, яка передбачає зміщення акценту зі стаціонарного лікування у профільних лікарнях на амбулаторне.

До 30% людей, яких раніше госпіталізували, взагалі не треба було класти в лікарні. Вони потребували лише адекватної медикаментозної терапії, — зазначають у МОЗ.

Також відомство спростовує побоювання, що через недофінансування з боку НСЗУ пацієнти психіатричних лікарень, яких направили туди за вбивства та інші злочини, вийдуть на вулиці.