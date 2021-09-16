Источники СМИ назвали причину смертоносного взрыва авто в Днепре

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Стала известна предварительная причина взрыва авто в Днепре, в результате которого 15 сентября погибли два человека.

По данным СМИ, сдетонировало самодельное взрывное устройство. СБУ еще вчера квалифицировала произошедшее как теракт.

По данным следствия, в автомобиле установили самодельное взрывное устройство, — сказал собеседник агентства «Интерфакс-Украина».

Он также рассказал, что по одной из версий, взрывное устройство могли прикрепить к днищу авто. Оно сработало, когда водитель сел в машину.

В Днепре 17 сентября попрощаются с погибшими при взрыве начальницей отдела связей со СМИ и работы с общественностью управления ГСЧС в области, капитаном службы гражданской защиты Дарьей Гречищевой и инструктором-парамедиком Алексеем Кавлаком.

На странице главного управления ГСЧС в Днепропетровской области говорится, что церемония прощания с Гречищевой состоится в 10.00 в Храме Рождества Пресвятой Богородицы. Похоронят женщину в ее родном городе Никополе.

Взрыв автомобиля в Днепре, который произошел около 9.00 15 сентября, полиция предварительно квалифицирует как террористический акт. В результате взрыва погибли два человека, находившихся в транспортном средстве Nissan Primer — Гречищева и Кавлак.

Источник: «Интерфакс-Украина».