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Ракурс
Джерела ЗМІ назвали причину смертоносного вибуху авто у Дніпрі

Джерела ЗМІ назвали причину смертоносного вибуху авто у Дніпрі

16 вер 2021, 14:16
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Стала відома попередня причина вибуху авто в Дніпрі, внаслідок якого 15 вересня загинули дві людини.

За даними ЗМІ, здетонував саморобний вибуховий пристрій. СБУ ще вчора кваліфікувала подію як теракт.

За даними слідства, в автомобілі встановили саморобний вибуховий пристрій, — сказав співрозмовник агентства «Інтерфакс-Україна».

Він також розповів, що за однією з версій, вибуховий пристрій могли прикріпити до днища авто. Він спрацював, коли водій сів в машину.

У Дніпрі 17 вересня попрощаються із загиблими під час вибуху начальницею відділу зв’язків із ЗМІ та роботи з громадськістю управління ДСНС в області, капітаном служби цивільного захисту Дар'єю Гречищевою та інструктором-парамедиком Олексієм Кавлаком.

На сторінці головного управління ДСНС в Дніпропетровській області мовиться, що церемонія прощання з Гречищевою відбудеться о 10.00 у Храмі Різдва Пресвятої Богородиці. Поховають жінку у її рідному місті Нікополі.


Вибух автомобіля у Дніпрі, який стався близько 9.00 15 вересня, поліція попередньо кваліфікує як терористичний акт. Внаслідок вибуху загинуло двоє осіб, які перебували у транспортному засобі Nissan Primer — Гречищева і Кавлак.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»

Джерело: Ракурс


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