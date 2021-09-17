Под санкции СНБО попали организаторы выборов в Крыму и на Донбассе. Фото: Википедия

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Ракурс

Новые санкции ввел Совет национальной безопасности и обороны (СНБО). Они касаются лиц, причастных к организации и проведению выборов в Госдуму в Крыму и на Донбассе.

Россия не имеет права проводить выборы на этих территориях, поэтому все так называемые кандидаты, члены участковых комиссий, агитаторы и наблюдатели попадут под санкции Украины. Об этом на брифинге заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Первый список таких лиц уже обработан на заседании. Также Совет нацбезопасности предостерег иностранных граждан, желающих стать наблюдателями на так называемых выборах. Все они в таком случае попадут под санкции СНБО, предупредил Данилов.

Кроме того, на заседании обсудили увеличение объема финансирования сектора обороны. Также Данилов анонсировал масштабные военные учения с участием стран НАТО в Украине, которые состоятся уже в сентябре.

Напомним, в пятницу, 17 сентября, в России стартовали выборы в Госдуму, на которые незаконно тянут и жителей оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей. Проголосовать украинцам предлагают онлайн — для этого в фейковых республиках открыли почти 400 так называемых инфоцентров.

Тех избирателей, которые не могут зарегистрироваться на онлайн-голосование, везут в Ростовскую область РФ. По словам главы боевиков ДНР Дениса Пушилина, для подвоза людей организовали 825 автобусных рейсов и 12 поездов.