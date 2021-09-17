Під санкції РНБО потрапили організатори виборів в Криму і на Донбасі. Фото: Вікіпедія

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Ракурс

Нові санкції запровадила Рада національної безпеки та оборони (РНБО). Вони стосуються осіб, причетних до організації та проведення виборів в Держдуму в Криму і на Донбасі.

Росія не має права проводити вибори на цих територіях, тому всі так звані кандидати, члени дільничних комісій, агітатори та спостерігачі потраплять під санкції України. Про це на брифінгу заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

Перший список таких осіб уже опрацьовано на засіданні. Також Рада нацбезпеки застерегла іноземних громадян, які хочуть стати спостерігачами на так званих виборах. Всі вони в такому випадку потраплять під санкції РНБО, попередив Данілов.

Крім того, на засіданні обговорили збільшення обсягу фінансування сектору оборони. Також Данілов анонсував масштабні військові навчання за участі країн НАТО в Україні, які відбудуться вже у вересні.

Нагадаємо, у п’ятницю, 17 вересня, в Росії стартували вибори до Держдуми, на які незаконно тягнуть і жителів окупованих територій Луганської та Донецької областей. Проголосувати українцям пропонують онлайн — для цього в фейкових республіках відкрили майже 400 так званих інфоцентрів.

Тих виборців, які не можуть зареєструватися на онлайн-голосування, везуть в Ростовську область РФ. За словами очільника бойовиків ДНР Дениса Пушиліна, для підвозу людей організували 825 автобусних рейсів та 12 поїздів.