Напрягаюсь, когда слышу русский язык - Данилов

https://racurs.ua/n160351-napryagaus-kogda-slyshu-russkiy-yazyk-danilov.html

Ракурс

Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны, во время брифинга по итогам заседания СНБО 17 сентября заявил, что он чувствует себя комфортно, когда приходится отвечать на вопросы, заданные на русском языке. Таким образом он отреагировал на вопрос одного из журналистов, который общался на русском языке.

Давайте еще раз уточните, а то я не совсем понял. На русском разговариваете. Еще раз давайте, — перебил он журналиста.

Впоследствии Данилов объяснил свою просьбу представителю СМИ:

Я напрягаюсь, когда слышу русский уже. Ну, так случилось, — подытожил он.

В то же время секретарю СНБО напомнили, что он родом из Луганска и должен хорошо понимать русский язык. Данилов на это отреагировал достаточно жестко:

Думаете, в Луганске все говорят по-русски? Придумали себе такую чушь и сейчас ее несете-то по миру.

В конце концов журналисту пришлось перейти на украинский язык, а Данилов перешел к информированию о решениях СНБО, принятых на заседании в пятницу.

Напомним, СНБО 17 сентября утвердил увеличение бюджета на безопасность и оборону Украины на 2022 с 5,93% от ВВП (было в 2021 году) до 5,95% ВВП, а именно — 319,4 млрд грн.

СНБО обещает повысить зарплаты военным и полиции, решить вопрос жилья для военных, профинансировать ракетные программы и другие программы нового вооружения. Кроме этого, Совбез ввел санкции против лиц, причастных к организации выборов в Госдуму РФ в аннексированном Крыму и на оккупированных территориях Донбасса.