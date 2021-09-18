Напрягаюся, коли чую російську — Данілов

https://racurs.ua/ua/n160351-napryagausya-koly-chuu-rosiysku-danilov.html

Ракурс

Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки та оборони, під час брифінгу за підсумками засідання РНБО 17 вересня заявив, що він почувається комфортно, коли доводиться відповідати на запитання, поставлені російською мовою. Таким чином він відреагував на запитання одного із журналістів, котрий спілкувався російською мовою.

Давайте ще раз уточніть, а то я не зовсім зрозумів. Російською розмовляєте. Ще раз давайте, — перебив він журналіста.

Згодом Данілов пояснив своє прохання представнику ЗМІ:

Я напрягаюся, коли слухаю російську вже. Ну, так сталося, — підсумував він.

Водночас секретарю РНБО нагадали, що він родом з Луганська й мав би добре розуміти російську мову. Данілов на це відреагував досить жорстко:

Думаєте, в Луганську всі розмовляють російською мовою? Придумали собі таку нісенітницю і зараз її несете чомусь по світу.

Зрештою журналісту довелося перейти на українську мову, а Данілов перейшов до інформування про рішення РНБО, ухвалені під час засідання у п’ятницю.

Нагадаємо, РНБО 17 вересня затвердила збільшення бюджету на безпеку та оборону України на 2022 рік з 5,93% від ВВП (було у 2021 році) до 5,95% ВВП, а саме — 319,4 млрд грн.

РНБО обіцяє підвищити зарплати військовим та поліції, вирішити питання житла для військових, профінансувати ракетні програми та інші програми новітнього озброєння. Окрім цього, Радбез запровадив санкції проти осіб, які організовують вибори до Держдуми РФ в анексованому Криму та на окупованих територіях Донбасу.