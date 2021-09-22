Место, где обстреляли автомобиль помощника Зеленского, скриншот видео

https://racurs.ua/n160565-obstrel-avto-shefira-poyavilos-video-s-mesta-incidenta.html

Ракурс

Обстрел автомобиля первого помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира произошел сегодня, 22 сентября, в Киевской области, около 10 часов утра.

Правоохранители обследуют территорию, где произошел обстрел автомобиля Шефира. Об этом сообщает издание «Украинская правда».

Отмечается, что в настоящее время автомобиль Шефира припаркована возле супермаркета «АТБ» посреди дороги между селами Лесники и Ходосовка в Киевской области, сам обстрел произошел в 5 км от этого места.

По словам Шефира, он сейчас работает над съемками нового «Квартала» и обстрелянный автомобиль — это служебная машина студии «Квартал 95».

Автомобиль следовал из коттеджного городка «Жемчужина Италии», где живут «кварталовцы» и раньше жил Зеленский, в сторону Новообуховской трассы.

По информации издания, видеокамеры наблюдения на этом участке дороги отсутствуют.

В полиции отмечают, что в автомобиль попали более 10 пуль.

Напомним, в полиции назвали три версии причин обстрела автомобиля Шефира.

Источник: «Украинская правда»