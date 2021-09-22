Місце, де обстріляли автомобіль помічника Зеленського, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n160565-obstril-avto-shefira-z-yavylosya-video-z-miscya-incydentu.html

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Обстріл автомобіля першого помічника президента України Володимира Зеленського Сергія Шефіра стався сьогодні, 22 вересня, на Київщині, близько 10-ї години ранку.

Наразі правоохоронці обстежують територію, де стався обстріл автомобіля Шефіра. Про це повідомляє видання «Українська правда».

Зазначається, що наразі автівка Шефіра припаркована біля супермаркету «АТБ» посеред дороги між селами Лісники та Ходосівка у Київській області, сам обстріл стався за 5 км від цього місця.

За словами Шефіра, він зараз працює над зйомками нового «Кварталу» і обстріляний автомобіль є службовою машиною студії «Квартал 95».

Автомобіль прямував із котеджного містечка «Перлина Італії», де живуть «кварталівці» і раніше жив Зеленський, у бік Новообухівської траси.

За інформацією видання, відеокамери спостереження на цій ділянці дороги відсутні.

У поліції зазначають, що в автомобіль потрапило більше 10 куль.

Нагадаємо, у поліції назвали три версії причин обстрілу автомобіля Шефіра.

Джерело: «Українська правда»