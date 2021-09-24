В России обновили рекорд смертей от коронавируса

В мире продолжается эпидемия коронавируса, фото: «Российская газета»

https://racurs.ua/n160664-v-rossii-obnovili-rekord-smertey-ot-koronavirusa.html

Ракурс

Рекорд по смертности от коронавирусной болезни COVID-19 обновили в России.

За прошедшие сутки, 23 сентября, в этой стране умерли 828 больных коронавирусом, что является наибольшим показателем с момента начала эпидемии. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в официальном Telegram-канале оперативного штаба Москвы.

За день до этого в России зафиксировали 820 летальных случаев среди больных COVID-19. Аналогичный показатель был зафиксирован 26 августа.

За все время пандемии в РФ официально зафиксированы 202 тыс. 273 смерти от коронавируса.

В мире в целом в последнее время обостряется ситуация с заболеваемостью COVID-19. Лидерами по количеству случаев коронавируса остаются США (43 млн 107 тыс. 628 случаев), Индия (33 млн 504 тыс. 534 случая) и Бразилия (21 млн 247 тыс. 667 случаев). Растет не только количество больных, но и количество летальных случаев.

Напомним, в рамках мер по предупреждению стремительного распространения коронавируса в США недавно позволили людям в возрасте от 65 лет и представителям некоторых уязвимых групп вакцинироваться против COVID-19 третьей дозой препарата Pfizer.