У Росії оновили рекорд смертей від коронавірусу

У світі триває епідемія коронавірусу, фото: «Российская газета»

https://racurs.ua/ua/n160664-u-rosiyi-onovyly-rekord-smertey-vid-koronavirusu.html

Ракурс

Рекорд за смертністю від коронавірусної хвороби COVID-19 обновили в Росії.

За минулу добу, 23 вересня, у цій країні померли 828 хворих на коронавірус, що є найбільшим показником з часу початку епідемії. Про це свідчать дані, опубліковані в офіційному Telegram-каналі оперативного штабу Москви.

За день до цього в Росії зафіксували 820 летальних випадків серед хворих на COVID-19. Аналогічний показник був зафіксований 26 серпня.

За весь час пандемії в РФ офіційно зафіксовано 202 тис. 273 смерті від коронавірусу.

У світі загалом останнім часом загострюється ситуація із захворюваністю на COVID-19. Лідерами за кількістю випадків коронавірусу залишаються США (43 млн 107 тис. 628 випадків), Індія (33 млн 504 тис. 534 випадки) та Бразилія (21 млн 247 тис. 667 випадків). Зростає не тільки кількість хворих, а й кількість летальних випадків.

Нагадаємо, в межах заходів із попередження стрімкого поширення коронавірусу у США нещодавно дозволили людям віком від 65 років та представникам деяких вразливих груп вакцинуватися проти COVID-19 третьою дозою препарату Pfizer.