Онуфрий. Фото: focus.ua

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На Волынь вертолетом прилетел предстоятель российской православной церкви в Украине Онуфрий.

Он побывал на праздновании 1020-летия основания Зимненского монастыря во Владимир-Волынском районе. Об этом сообщает издание Insider Media.

У монастыря с самого утра начали собираться верующие. Вход в храм люди устелили цветами.

Согласно данным государственного реестра гражданских воздушных судов Украины, вертолет 5 Agusta A109E, изготовленный в Италии, 2006 года выпуска, принадлежит ООО «Эйркрафт Групп», а эксплуатирует его ООО «Авиакомпания «Проминтерсервис».

Учредителями киевской компании «Эйркрафт Груп» является фирма из Кипра и народный депутат Вадим Новинский, который, к слову, по совместительству также является дьяконом в УПЦ МП.

Отмечается, что на Волыни обостряется ситуация с коронавирусом. Вблизи монастыря развернули пункт вакцинации против коронавируса. Верующих призывают прививаться и соблюдать карантинные нормы.

Источник: Insider Media