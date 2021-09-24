Онуфрій. Фото: focus.ua

https://racurs.ua/ua/n160677-onufriy-pryletiv-na-volyn-vertolotom-prorosiyskogo-nardepa-foto-video.html

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На Волинь гелікоптером прилетів предстоятель російської православної церкви в Україні Онуфрій.

Він побував на святкуванні 1020-ої річниці заснування Зимненського монастиря, що у Володимир-Волинському районі. Про це повідомляє видання Insider Media.

Біля монастиря з самого ранку почали збиратись віряни. Вхід до храму люди вистелили квітами.

Згідно з даними державного реєстру цивільних повітряних суден України, гелікоптер 5 Agusta A109E, виготовлений в Італії, 2006 року випуску, належить ТОВ «Ейркрафт Груп», а експлуатує його ТОВ «Авіакомпанія «Промінтерсервіс».

Засновниками київської компанії «Ейркрафт Груп» є фірма з Кіпру та народний депутат Вадим Новинський, який, до слова, за сумісництвом також є дияконом в УПЦ МП.

Зазначається, що на Волині загострюється ситуація з коронавірусом. Поблизу монастиря розгорнули пункт щеплень проти коронавірусу. Вірян закликають вакцинуватись та дотримуватись карантинних норм.

Джерело: Insider Media