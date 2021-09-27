Массовое падение метеоров в США попало на видео. Фото: depositphotos.com

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Ракурс

Падение метеоров в Соединенных Штатах Америки зафиксировали очевидцы.

В минувшую пятницу, 24 сентября, по меньшей мере восемь огненных шаров были замечены над страной. Жители семи штатов сделали более 130 звонков о метеорах в небе. Огненный шар заметили на высоте 77 км над океаном у Кэмп-Лежена. Он двигался со скоростью 51 тыс. 500 км/ч. Об этом сообщает Watchers.

Шар распался в 45 км над Морхед-Сити, преодолев 42 км через верхние слои атмосферы Земли.

О ярких огненных шарах сообщили из Алабамы, Северной Каролины и Теннеси. В американское метеоритное общество (AMS) в 00.08 поступило 21 сообщение из этих штатов. Еще 15 сообщений о метеорах поступило из Айовы и Иллинойса в 00.53. Кроме того, 19 звонков о ярких шарах сделали в 17.34 жители Алабамы, Джорджии, Миссисипи и Северной Каролины.

Как известно, метеор — явление, возникающее при сгорании в атмосфере Земли мелких метеорных тел. Аналогичное явление высшей интенсивности называется болидом.

Напомним, 25 сентября в Испании крупный метеор пронесся над южной частью страны. Необычное явление длилось всего восемь секунд, но его успели зафиксировать на объективы камер.

Источник: Watchers