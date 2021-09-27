Масове падіння метеорів у США потрапило на відео. Фото: depositphotos.com

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Ракурс

Падіння метеорів у Сполучених Штатах Америки зафіксували очевидці.

Минулої п’ятниці, 24 вересня, щонайменше вісім вогняних куль були помічені над країною. Мешканці семи штатів зробили понад 130 дзвінків про метеори в небі. Вогненну кулю помітили на висоті 77 км над океаном у Кемп-Лежена. Вона рухалася зі швидкістю 51 тис. 500 км/год. Про це повідомляє Watchers.

Куля розпалася за 45 км над Морхед-Сіті, подолавши 42 км через верхні шари атмосфери Землі.

Про яскраві вогняні кулі повідомили з Алабами, Північної Кароліни та Теннесі. До американського метеоритного товариства (AMS) о 00.08 надійшло 21 повідомлення з цих штатів. Ще 15 повідомлень про метеори надійшло з Айови та Іллінойсу о 00.53. Крім того, 19 дзвінків про яскраві кулі зробили о 17.34 мешканці Алабами, Джорджії, Міссісіпі та Північної Кароліни.

Як відомо, метеор — явище, що виникає за згоряння в атмосфері Землі дрібних метеорних тіл. Аналогічне явище вищої інтенсивності називається болідом.

Нагадаємо, 25 вересня в Іспанії великий метеор промайнув над південною частиною країни. Незвичайне явище тривало всього вісім секунд, але його встигли зафіксувати на об'єктиви камер.

Джерело: Watchers