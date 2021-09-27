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Кадр из фильма «30 лет Независимости. За кулисами»

Семь телеканалов хором продемонстрировали пиар-фильм офиса Зеленского (ВИДЕО)

27 сен 2021, 10:41
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Семь телеканалов спустя месяц после празднования 30-й годовщины Независимости Украины, продемонстрировали анонимный пиар-фильм «30 лет Независимости. За кулисами», разосланный Офисом президента.

Суть этого фильма сводится к тому, что главными создателями удивительного празднования были глава Офиса президента Андрей Ермак и его заместитель Кирилл Тимошенко. Владимир Зеленский в фильме — на вторых ролях. Об этом сообщает издание «Детектор медиа».

Это так напоминает старые времена, что даже немного больно — неужели спустя двадцать лет мы снова пришли к этому? — подчеркивает издание, видят в этом явные аналогии с печально известными «темниками» времен президентства Леонида Кучмы.

Отмечается, что в течение 24 сентября в разное время фильм демонстрировали шесть телеканалов из всех крупных медиагрупп (Рината Ахметова, Виктора Пинчука, Игоря Коломойского и Фирташа-Левочкина):

  • ICTV;
  • «Украина 24»;
  • ДОМ;
  • «Интер»;
  • 1+1;
  • «Украина».

25 сентября эту ленту также продемонстрировал «UA: Первый».

Инфографика: «Детектор Медиа»

Решение взять в эфир пафосный, рекламный по содержанию и форме продукт, который будут показывать все конкуренты в тот же день, противоречит логике телебизнеса, — подчеркивает издание. — Но прекрасно вписывается в логику медиаобслуги, которая помогает своим владельцам продемонстрировать власти их способность быть полезными. Готовность дружить и договариваться.

Отмечается, что до сих пор точно не известно, кто именно снял этот фильм. Единственный финальный титр, который увидели зрители в эфире — «ЧП Нестеренко А.В.». Вероятно, это главный режиссер парада ко Дню Независимости Андрей Нестеренко. На странице с фильмом в YouTube никаких титров нет.


Исчтоник: «Детектор Медиа»


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