Кадр из фильма «30 лет Независимости. За кулисами»

https://racurs.ua/n160761-sem-telekanalov-horom-prodemonstrirovali-piar-film-ofisa-zelenskogo-video.html

Ракурс

Семь телеканалов спустя месяц после празднования 30-й годовщины Независимости Украины, продемонстрировали анонимный пиар-фильм «30 лет Независимости. За кулисами», разосланный Офисом президента.

Суть этого фильма сводится к тому, что главными создателями удивительного празднования были глава Офиса президента Андрей Ермак и его заместитель Кирилл Тимошенко. Владимир Зеленский в фильме — на вторых ролях. Об этом сообщает издание «Детектор медиа».

Это так напоминает старые времена, что даже немного больно — неужели спустя двадцать лет мы снова пришли к этому? — подчеркивает издание, видят в этом явные аналогии с печально известными «темниками» времен президентства Леонида Кучмы.

Отмечается, что в течение 24 сентября в разное время фильм демонстрировали шесть телеканалов из всех крупных медиагрупп (Рината Ахметова, Виктора Пинчука, Игоря Коломойского и Фирташа-Левочкина):

ICTV;

«Украина 24»;

ДОМ;

«Интер»;

1+1;

«Украина».

25 сентября эту ленту также продемонстрировал «UA: Первый».

Решение взять в эфир пафосный, рекламный по содержанию и форме продукт, который будут показывать все конкуренты в тот же день, противоречит логике телебизнеса, — подчеркивает издание. — Но прекрасно вписывается в логику медиаобслуги, которая помогает своим владельцам продемонстрировать власти их способность быть полезными. Готовность дружить и договариваться.

Отмечается, что до сих пор точно не известно, кто именно снял этот фильм. Единственный финальный титр, который увидели зрители в эфире — «ЧП Нестеренко А.В.». Вероятно, это главный режиссер парада ко Дню Независимости Андрей Нестеренко. На странице с фильмом в YouTube никаких титров нет.

Исчтоник: «Детектор Медиа»