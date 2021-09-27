Кадр з фільму «30 років Незалежності. За лаштунками»

https://racurs.ua/ua/n160761-sim-telekanaliv-horom-prodemonstruvaly-piar-film-ofisu-zelenskogo-video.html

Ракурс

Сім телеканалів через місяць після відзначення 30-ї річниці Незалежності України, продемонстрували анонімний піар-фільм «30 років Незалежності. За лаштунками», розісланий Офісом президента.

Суть цього фільму зводиться до того, що головними творцями дивовижного святкування були голова Офісу президента Андрій Єрмак та його заступник Кирило Тимошенко. Володимир Зеленський у фільмі — на других ролях. Про це повідомляє видання «Детектор медіа».

Це так нагадує старі часи, що навіть трохи боляче — що, невже за двадцять років ми знову прийшли до цього? — наголошує видання, вбачають в цьому явні аналогії з сумнозвісними «темниками» часів президентства Леоніда Кучми.

Зазначається, що протягом 24 вересня у різний час фільм демонстрували шість телеканалів з усіх великих медіагруп (Рината Ахметова, Віктора Пінчука, Ігоря Коломойського і Фірташа-Льовочкіна):

ICTV;

«Україна 24»;

ДОМ;

«Інтер»;

1+1;

«Україна».

25 вересня цю стрічку також продемонстрував «UA:Перший».

Рішення взяти в ефір пафосний, рекламний за змістом і формою продукт, який показуватимуть усі конкуренти в той самий день, суперечить логіці телебізнесу, — наголошує видання. — Але чудово вписується в логіку медіаобслуги, яка допомагає своїм власникам продемонструвати владі їхню спроможність бути корисними. Готовність дружити й домовлятися.

Зазначається, що досі точно не відомо, хто саме зняв цей фільм. Єдиний фінальний титр, який побачили глядачі в ефірі, — «ФОП Нестеренко А.В.». Ймовірно, це головний режисер параду до Дня Незалежності Андрій Нестеренко. На сторінці з фільмом у YouTube жодних титрів немає.

Джерело: «Детектор Медіа»