Похитители элитных авто разбирали их под Киевом на детали, фото - Нацполиция

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Банду угонщиков дорогих автомобилей задержала полиция Киевской области.

Злоумышленники похищали автомобили премиум-класса с помощью сканеров. Далее машины перегоняли в отстойники, перебивали номера и впоследствии продавали машины за пределами Киевской области, но чаще всего отдавали на разборку.

В марте этого года злоумышленники завладели автомобилем Toyota, принадлежавшем жителю села Белогородка, а в апреле в селе Софиевская Борщаговка похитили авто Lexus. Оба автомобиля были 2020 выпуска.

Детективы вышли на след двух жителей Бучанского района и жителя Житомирской области. Именно они похищали автомобили премиум-класса с помощью средств-сканеров. Далее перегоняли транспортные средства в отстойники и перебивали номера. В дальнейшем злоумышленники реализовывали машины за пределами области, но чаще всего отдавали на разборку.

Все участники группы имели опыт совершения подобных преступлений и были судимы за различные правонарушения.

Авто похищали высокотехнологично. На совершение преступления фигуранты выходили парами и тщательно маскировались. Перед похищениями долго выбирали объект преступления, планировали пути отхода, а также заказывали специальную аппаратуру и изготовление ключей под конкретные иномарки.

На совершение преступления злоумышленники выезжали на черной иномарке Hyundai Santa Fe, предварительно снимая номера, чтобы их не зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Полиция при обыске изъяла специальные средства, большое количество государственных номерных знаков, водительские удостоверения и свидетельств о регистрации транспортных средств, а также банковские карты.