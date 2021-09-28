Викрадачі елітних авто розбирали їх під Києвом на деталі, фото - Нацполіція

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Банду викрадачів дорогих автомобілів затримала поліція Київської області.

Зловмиснки викрадали автомобілі преміум-класу за допомогою сканерів. Далі машини переганяли у відстійники та перебивали номери. В подальшому вони реалізовували автівки за межами Київщини, але найчастіше віддавали на розбірку.

У березні цього року зловмисники заволоділи автівкою Toyota, яка належала мешканцю села Білогородка, а у квітні у селі Софіївська Борщагівка також викрали авто Lexus. Обидва автомобілі були 2020 року випуску.

Детективи вийшли на слід двох жителів Бучанського району і мешканця Житомирщини. Саме вони викрадали автомобілі преміум-класу за допомогою засобів-сканерів. Далі переганяли транспортні засоби у відстійники та перебивали номери. В подальшому зловмисники реалізовували автівки за межами області, але найчастіше віддавали на розбірку.

Усі учасники групи мали досвід скоєння подібних злочинів і були судимими за різні правопорушення.

Авто викрадали високотехнологічно. На скоєння злочину фігуранти виходили парами і ретельно маскувались. Перед викраденнями довго обирали об'єкт злочину, планували шляхи відходу, а також замовляли спеціальну апаратуру та виготовлення ключів під конкретні іномарки.

На скоєння злочину зловмисники виїжджали на чорній іномарці «Hyundai Santa Fe», попередньо знімаючи номери, аби їх не зафіксували камери відеоспостереження.

Поліція під час обшуку вилучила спеціальні засоби, велику кількість державних номерних знаків, посвідчення водіїв та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, а також банківські картки.